"مولود بشعر".. وليد فواز يعلق على صورة قديمة كشف عنها محمود حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان وليد فواز، صورة قديمة تجمعه بمجموعة من الفنانين ومنهم الفنان محمود حميدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "فواز" على الصورة : " الصورة دي لقيت الأستاذ محمود حميدة منزلها وفرحت جدا بيها، طبعا لإن فيها كوكتيل مشاعر حلوة مابين الحنين لماضي البدايات الحلوة وحاجات تانية حلوة كتير".

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أضاف فواز: " غير إن الصورة فيها ناس كتير لطيفة، من الحاجات الجميلة بقي والمهمة، إن الصورة إثبات إني مولود بشعر".

جدير بالذكر أن الفنان وليد فواز شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد ، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.