مي سليم تنشر صورة لوالدها الراحل وتدعو له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة مي سليم عن صورة قديمة لوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت مي على الصورة :"أبي، الله يرحمه في الجنة إن شاء الله". يذكر أن مي سليم غابت عن دراما رمضان الماضي بعدما كانت تصور مسلسلين وهما "خيط حرير"، "اختراق ٢"، إلا أن العملين توقفا وتم تأجيل عرضهما بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ومن ضمنها إيقاف حركة الطيران.

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