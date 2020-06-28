سلاف فواخرجي تنشر صورة من كواليس مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة تجمعها بالفنان السوري مهيار خضور من كواليس مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت سلاف على الصورة :"مراد وميرامار، مهيار وأنا، شارع شيكاغو قريبا".

مسلسل "شارع شيكاغو" بطولة سلاف فواخرجي، مهيار خضور، أمل عرفة، دريد لحام، عباس النوري، ومن تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز.

يذكر أن الفنانة السورية غابت عن الدراما الرمضانية في شهر رمضان المنقضي، وكان آخر أعمالها مسلسل ناس من ورق، ومسلسل هوا أصفر.