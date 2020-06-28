كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "مش عاجبك ما تتفرجش".. هشام ماجد يدعم يوسف الشريف بعد تصريحاته المثيرة للجدل مع رامي رضوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الفنان هشام ماجد، الانتقادات التي وجهها البعض للفنان يوسف الشريف بعد تصرحاته عن عدم تمثيله المشاهد الساخنة بعد لقائه مع الاعلامي رامي رضوان.

وكتب هشام ماجد قائلاً: "في بعض الناس سواء شغالين فالمجال الفني او صحفيين او ناس عادية استغلوا الكلام اللي قالوا يوسف الشريف في برنامجه مع رامي رضوان و ابتدوا يهاجموه و قاموا ناشرين حاجات لأفلام قديمة عملها عشان يثبتوا انه كان بيعمل الحاجات دي عادي و انه يعني كدة بيدعي الفضيلة و كدة".

وتابع: "الفضيلة دي من البني ادمين هما تاني أوحش حاجة بعد الكورونا، كل الأحترام ليوسف الشريف فنان راقي و محترم بيتعب علي شغله و بيحترم جمهوره..وكل الإحترام لأي حد متفق او مختلف مع كلامه بس بإحترام ...و كل واحد ليه الحرية في افكاره طالما بيحترم اللي حوليه و مبيأذيش حد".

وأضاف: "مش عجبك كلامه تقدر ماتتفرجش علي اعماله او تقدر متشغلوش ...انما تطلع تقطع و تشوه فيه بحجة انك المحامي المدافع عن حق الفن و حرية الإبداع تبقي شخص ناقص بس كدة...كلمتين كانوا حزئني اتفضلوا استلموني معاه".

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يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد مشاركته في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل "اللعبة" الذي من بطولته برفقة شيكو هشام.

مسلسل "اللعبة":

مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "مازو"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.

يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال، وهو من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.