تراند اليوم : نيتفليكس تحصل علي حق العرض الثاني للنحات والساحر

وكالات

حصلت شبكة نيتفليكس علي حق العرض الثاني للمسلسلين “النحات”و”الساحر”،الذين حققا نجاحا كبيرا عبر شبكة قنوات ابو ظبي ميديا في شهر رمضان.

مسلسل “النحات” تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى ابو فرحات وتدور أحداثه حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.

أما “الساحر” فهو بطولة عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري والمسلسل منقسم إلي حدوتين اخرج الحدوته الاولي محمد لطفي والثانية عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.