القاهرة - لايف ستايل
انتشرت مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك في أول ظهور لهما منذ فترة طويلة، وظهرت ياسمين عبدالعزيز بوزن زائد مما أثار سخرية متابعيها، كما أثار الشكوك حول حملها.
وقامت ياسمين عبدالعزيز بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام عبارة عن دراسة تقول: "في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ"، ليرد عليها أحمد العوضي قائلًا "ده انتي كده مع الشخص صح الصح".
يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانين كريم فهمي وشريف منير وعلا رشدي وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير وكان من إخراج مصطفي فكري.
قد يهمك أيضا:
كريم فهمي يثير غيرة الكثيرات بنقش اسم زوجته على جسمه
ملامح متشابهة كثيراً بين ياسمين عبدالعزيز ووالدتها في مرحلة الشباب
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز ترد على السخرية من زيادة وزنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.