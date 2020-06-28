علاء عزت يطرح أغنيته الجديدة "ماجتش عليك" عبر اليوتيوب

طرح الفنان علاء عزت، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "ماجاتش عليك"، وذلك من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

تقول كلمات الأغنية: "مستغرب ليه! متوقع بعد كلامك ليا إني هدمع!.. أنت متعرفش إن الفراق دلوقتي خلاص مبقاش يوجع!.. بقولك إيه مـ الأول عارفين إن أنا وأنت هنتفارق.. فا ماتبررش! أنا عارف إن أنا عمري ما كنت معاك فارق!".

أغنية "ماجتش عليك"، كلمات محمد أنيس، وألحان وتوزيع موسيقي علاء عزت، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وإنتاج "Magical Gap".

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