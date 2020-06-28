حسين الجسمي يطرح أغنية "الحسّاس" عبر اليوتيوب

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان "الحسّاس" حاملة في كلماتها حواراً عاطفياً مع القلب، مجددا تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، ومن توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن، حيث يقول في أبياتها:

يا قلبي الحسّاس

لو تنجرح لا بأس

في حُب يمحي حُب

وفي ناس تمحي ناس

أرجوك لا تحزن

إرتاح واتطمن

بعض اللقى مؤلم

وبعض الفراق أحسن

وعرضت أغنية "الحسّاس"بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع اليوتيوب، بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

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