محمد محيي يطرح "قلت أخونه" عبر يوتيوب

طرح الفنان محمد محيي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "قلت أخونه"، ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "بتاع زمان".

والأغنية تم طرحها عبر إحدى شركات الاتصالات في مصر، في الخدمة الخاصة بعملائها، على أن يتم طرحها للجمهور عبر جميع المنصات الإلكترونية مطلع شهر يوليو المقبل.

وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات الشاعر نور الدين حمدي، ومن ألحان كريم حمدي، ومن توزيع الموزع الموسيقي فهد.

ألبوم محمد محيي "بتاع زمان"، من إنتاج شركة "ميوزيك ريكورد" المملوكة لهيثم درديري، وتتولى توزيعه في الأسواق وعلى المتاجر الإلكترونية شركة "مزيكا".

يضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، كما يضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، أما التوزيع الموسيقي فيتولى مهمته فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف.

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وطرح من الألبوم أغنيتين حتى الآن هما "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي ومن ألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" وهي من كلمات أشرف أمين ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي.

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