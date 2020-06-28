مقتل شخصين في إطلاق نار بمركز توزيع بضائع بكاليفورنيا الأمريكية المزيد

لقي شخصان مصرعهما، الأحد، وأصيب 4 آخرون على الأقل، في حادث إطلاق نار داخل مركز لتوزيع البضائع بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت المتحدثة أليسون هندريكسون، في تصريحات صحفية، إن "الشخصين المتوفين والجرحى الأربعة نقلوا إلى مستشفى سانت إليزابيث المجتمعي في ريد بلاف"، ورفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤلوا الطوارئ لصحيفة ريكورد-سيرشلايت إن "إطلاق النار من قبل رجل يحمل سلاحاً من نوع AR بدأ حوالي الساعة 3:30 مساءً في مركز توزيع وول مارت جنوب ريد بلاف".

وقال شهود عيان ومراسلون إنه "كان هناك حريق في الموقع، ويبدو أن المشتبه به صدم مركبة في المبنى"، فيما قال العاملون في المركز لمحطة تلفزيون محلية إن هناك حوالي 200 عامل داخل المنشأة، بعضهم حبسوا أنفسهم في غرفة.

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وقال المرسلون للصحيفة إن "المشتبه به أصيب برصاصة في صدره حوالي الساعة 3:45 مساء."

قال سكوت ثاماخانتي ، موظف في مركز استقبال المنشأة ، إنه سمع إطلاق النار من سلاح شبه آلي.

قال ثاماخانتي ، "لقد استمر الأمر واستمر - لا أعرف حتى كم مرة أطلقها". "أنا أعلم أنه كان كثيرًا."

يذكر أن ريد بلاف هي مدينة يقطنها حوالي 14000 شخص تقع على بعد 131 ميلاً (210 كيلومترًا) شمال ساكرامنتو، كاليفورنيا.