عبد الله مشرف يغادر المستشفى

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور، على الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف، مشيرًا إلى أنها تحسنت خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على أثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وأضاف أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، أن الفريق الطبي المعالج لعبد الله مشرف، كتب له تصريح خروج قبل ساعة تقريبًا، بعد تحسن حالته، وهو في منزله حاليًا، مؤكدًا أنه كان يتواصل معه طوال الوقت، بشأن تذليل أي صعوبات والاطمئنان على صحته.

وكان عبد الله مشرف، قد أصيب قبل يومين بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى القاهرة التخصصي، إذ فقد الوعي بشكل مفاجئ وكان هناك حالة اشتباه في إصابته بجلطة في المخ.

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