القاهرة - لايف ستايل حرصت الفنانة التونسية سوار النجار تهنئة شقيقتها الفنانة إيناس النجار عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت "سوار النجار" صورة لشقيقتها وعلقت قائلة: "النهاردة الساعة 12 بالليل عيد ميلاد نصفي التاني وتوأم روحي جات الدنيا ونورت حياتي وبقى ليا اخت وسند وصاحبة وكل حاجة حلوة في حياتي يومك زيك وزي قلبك ابيض يا أختي وبنتي وروحي". وتابعت "كل سنة وانتي طيبة وبألف خير ويارب تحققي كل حاجة حلوة في الدنيا يا احلى وامز وأطيب بنت ونجمة واخت في العالم ". جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم لكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها. Advertisements قد يهمك أيضا: جلسة تصوير جديدة مثيرة للفنانة إيناس النجار محمد رمضان ينشر صورة مع أحمد فهمي عبر "إنستجرام"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوار النجار تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.