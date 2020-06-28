شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد يحيى حفلا غنائيا "أون لاين" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الكويتى عبد الله الرويشد، لإحياء حفلا غنائيا "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، يوم الخميس المقبل الموافق 2 من شهر يوليو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب أخر تعاون المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد، سفير الأغنية الكويتية، مع الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، فى أغنية جديدة سيتم طرحها قريبا بعنوان "نعمة اليقين"، وهى كلماته وألحان حسين محمود، توزيع وليد شراقى، معربا عن سعادته بالعمل مع الرويشد ووصفه بأنه صاحب تاريخ من الفن العربى.

يشار أن آخر ما قام النجم الكويتى عبد الله الرويشد، قبل تفشى جائحة كورونا، هو تصوير أغنية "سولف على"، فى إمارة دبى بالإمارات، وهى من إخراج المخرج اللبنانى بسام الترك، ألحان عبد الله الرويشد، كلمات مطيع العونى، توزيع جورج قلته، ومكس وماستر الأوديو للمهندس إيهاب نبيل.