بعد انتهاء كورونا.. هل 2021 سيكون عام النجاح والتألق لفريق Spice Girls ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عشاق ومحبي الفريق الغنائي الشهير "Spice Girls " تجدد أملهم لرؤية أعضاء الفريق يجتمعون من جديد علي المسارح الشهيرة من أجل إحياء سلسلة من الحفلات بجولة غنائية ضخمة في عام 2021، وذلك حسب موقع " نويز " .

فقد كشفت " ميل سي " عضوة فريق Spice Girls مؤخرا أن نجمات الفريق يرغبن في إحياء العديد من الحفلات الغنائية ، و أثارت احتمالية إقامة الحفلات في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأستراليا ، بينما قالت مصادر لصحيفة "The Sun " البريطانية أن نجوم أغنية " Wannabe " من المتوقع أن تكون جولتهم هي الأخيرة.



فريق Spice Girls

فقد قررت أعضاء الفريق الغنائي الشهير جعل عام 2021 واحد من أهم الأعوام الخاصة بتحقيق نجاحات مذهلة لـ"Spice Girls" وذلك بعد انتهاء فيروس كورونا الذي يهدد العالم الآن وتسبب في تعطيل الكثير من الأحداث الفنية الضخمة.

يذكر أن فريق "Spice Girls" بدأ مسيرته الفنية عام 1994، وقدم عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزهم "wannabe" و"say you'll be there" و"let love lead the way" و"if you wanna be my lover"، و غيرهم .