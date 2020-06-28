حسن شاكوش ينفصل عن خطيبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال إبراهيم كامبا، مدير أعمال المطرب حسن شاكوش، إن الأخير انفصل عن خطيبته.

وأكد "كامبا" في تصريح خاص لمصراوي، أن الأمر حدث منذ قليل، ورفض الكشف عن أية تفاصيل.

وكان حساب منسوب لوالد خطيبة حسن شاكوش، باسم "حسين عوف العدوي" على فيسبوك، قد كتب: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله إن الأمور وضحت في أولها، سامحيني يا حبيبتي إني مش اديتك فرصة إنك تاخدي وقتك وتفكري".

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وتابع: "قررت فسخ خطوبتك، واللي يجي إن شاء الله أحسن، وربنا يختارلك الصالح حبيبة قلبي بنت أبوها".

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قد أعلن خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، منذ 3 أسابيع، وحرص على إجراء "جلسة تصوير" داخل أحد الفنادق الكبرى، قبل الاحتفال بخطوبته بحضور عائلتي العروسين فقط.