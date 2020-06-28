"حر في رأيه ويحترم".. كريم فهمي يعلق على تصريحات يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان كريم فهمي، رسالة للفنان يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة مع الإعلامي رامي رضوان.

ونشر "فهمي" صورة ليوسف الشريف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنسجرام"، وعلق عليها: "الراجل دا أنا بحبه وبحترمه في العموم مخلص ومجتهد وحر في رأيه ويحترم".

وكان يوسف الشريف، قد صرح في حواره مع الإعلامي رامي راضون، عبر شبكة "دي إم سي"، أنه يرفض المشاهد الساخنة في أعماله، ويكتب ذلك في عقوده الفنية.

وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، وبين الفنانين.