ريهام أيمن تبعث رسالة رومانسية لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن رسالة رومانسية لزوجها الفنان شريف رمزي. ونشرت ريهام صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنت تجعل قلبي سعيدًا، شريف رمزي كل حياتي". وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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