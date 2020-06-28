"كن راقيًا بأفعالك".. عاصي الحلاني يوجه نصيحة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك المطرب اللبناني عاصي الحلاني نصيحة لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". ونشر "الحلاني" صورة له، وعلق: " ‏كن راقيا ، بفكرك ، بكتاباتك ، بأفعالك ، وأخلاقك ستجذب إليك قلوب الناس ، وإن كانوا لا يعرفون عنك شيئا". يذكر أن الحلاني يستعد لطرح أغنية "رجعتيني لبدايتي"، وهي ثاني أغاني ألبومه بعشقك.

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