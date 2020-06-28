الموت يفجع رؤى الصبان!

شاركت المذيعة رؤى الصبان جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة حرصت من خلالها على الدعاء لعمها الذي توفي خلال الساعات الماضية، وظهر على تغريدة الصبان حزن شديد للغاية.

وقالت رؤى الصبان في تغريدتها "يارب إنها أول ليلة لعمي علي حمود الفايز في قبره فأكرم نزله واجعله مناراً مستضاءً لا يشكو فيه ظلمة ولا ضيقاً، وبشره بروح وريحان وجنة نعيم، اللهم إنه ضيفك وأنت خير مضيف، اللهم اجعله خير لياليه ينام قرير العين مطمئناً برحمتك وعفوك.. آمين".

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متابعو الصبان تفاعلوا مع تغريدتها بشكل كبير، وحرصوا على تقديم واجب العزاء لها، وتلقت الكثير من التعليقات والتي كان أغلبها مواساة رؤى الصبان في هذه الفاجعة والدعاء لعمها الراحل، وكانت أبرز التعليقات: "أحسن الله عزاءكم وجبر الله مصيبتكم وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون"، " اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه واعف عنه؛ وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة؛ وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، " الله يرحمه ويغفر له. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم".