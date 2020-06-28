غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة رومانسية مع زوجها والجمهور: فين هدومكو؟!

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة رومانسية ظهرت من خلالها بجانب زوجها الجديد هيثم زنيتا، والذي تقضي معه حالياً إجازة الزواج بأحد الشواطئ الخاصة مع ابنتها وأحفادها.

وعلقت غادة عبد الرازق على الصورة التي ظهرت من خلالها في أحضان زوجها، وقالت «إجازة الصيف بدأت»، ليتفاعل معها الكثيرون من محبيها ومتابعيها وأصدقائها بالوسط الفني الذين حرصوا على الدعاء لها بحياة سعيدة مع زوجها وعائلتها. فيما اعترض البعض على ظهورها بملابس شبه عارية وعلقوا قائلين: «فين هدومكو»؟

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يشار إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق قد خاضت الموسم الرمضاني الدرامي الماضي بمسلسل "سلطانة المعز" الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم محمود عبد المغني ودينا ومحمود البزاوي، ويعتبر هذا العمل آخر أعمال النجم الراحل حسن حسني.

وتعاقدت غادة عبد الرازق الأيام الماضية مع المنتج صادق الصباح على تقديم عمل درامي جديد في الموسم الرمضاني المقبل ويجري حالياً اختيار نص درامي مناسب لها لتخوض به السباق الدرامي، كما تستعد أيضاً لاستكمال تصوير فيلمها الجديد حفلة ٩ الذي ستعود من خلاله للسينما بعد غياب دام لسنوات.

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