فتاة تشعل السوشال ميديا بعد تحولها لنسخة من محمد رمضان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لفتاة تدعى دينا قد قامت بتقليد محمد رمضان في شخصية ناصر البرنس التي قدمها في آخر أعماله الذي خاض بها الموسم الرمضاني الماضي، وتلقت هذه الفتاة إشادات كبيرة خاصة وأنها استعانت بملابس ومكياج يناسب فكرة تقليدها لمحمد رمضان أو الشخصية التي قدمها.

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وعلقت هذه الفتاة على الصور التي نشرتها وقالت «أخيراً وليس آخراً، لوك أول شخصية راجل كانت محمد رمضان الشخصية اللي حبيت النتيجة بتاعتها والله والفيدباك كان عظمة، كل ده محمد رمضان مشافهاش، يلا بقا أديني نزلت البوستت يلا كلو شير»، لتتفاجأ برد فعل من محمد رمضان نفسه قائلاً بأن يقوم بنشر صورها عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعلق عليها قائلاً: «برافو دينا»، ويتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين أشادوا بموهبة هذه الفتاة.

يشار إلى أن محمد رمضان قد أعلن خلال الفترة الماضية عن استعداده لتقديم مسلسل "الإمبراطور" خلال الموسم الرمضاني المقبل، والذي سيجسد من خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، وهذا ما قابله الكثيرون بالرفض، ويقوم حالياً بمتابعة كتابة العمل الذي من المقرر البدء في تصويره بداية شهر أغسطس.