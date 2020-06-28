بعد تصدره الترند.. لن تتخيلوا ما هو الاسم الحقيقي ليوسف الشريف

كشف الفنان يوسف الشريف خلال حديثه لبرنامج مساء دي أم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عن اسمه الحقيقي، والذي لا يعلمه إلا المقربون منه فقط، وقال إن اسمه الحقيقي هو محمد إسماعيل، وإن اسم يوسف الشريف مجرد اسم فني ليس أكثر.

اقرئي ايضا : هل غيرت وفاء الكيلاني من ملامحها بسبب تيم حسن

وكشف يوسف الشريف خلال حواره مع رامي رضوان عن الكثير من التفاصيل الأخرى، منها أنه يستعد لجزء ثانٍ لمسلسله الجديد النهاية الذي خاض به الموسم الرمضاني الماضي، والذي حقق من خلاله نجاحاً كبيراً للغاية وأشاد به الكثيرون من النقاد الفنيين وجمهور ومحبي الدراما الرمضانية، كما تحدث أيضاً عن سبب عدم تقديمه أي مشاهد جريئة في أعماله، وقال إن فيلم هي فوضى كان نقطة تحول كبيرة في حياته الفنية، وكان لوالده ووالدته دور كبير في هذا التحول عندما شعرا بأنهما لم يكونا سعيدين بما قدمه خلال الفيلم وأن هناك بعض المشاهد لم ترضهما، لذلك قررت أن أضع شرطاً في أعمالي أن لا أقوم بخدش حياء جمهوري وأن هذا من الممكن أن يخسرني الكثير، ولكني يجب أن أراعي ضميري فيما أقدم للمشاهدين.

Advertisements

يشار إلى أن يوسف الشريف شارك مؤخراً بمسلسل النهاية الذي قام ببطولته عمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وناهد السباعي.

اقرئي ايضا : هوت شورت نادين نجيم يشعل غضب جمهورها: «شورت ده ولا مايوه؟