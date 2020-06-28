أمل العوضي تنكر تقليدها لـ هيفاء وهبي

تناقلت عدد من الصفحات الفنية مع فيديو من العام 2019 يظهر تأكيد من الممثلة الكويتية أمل العوضي عدم تقليدها للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وأشارت أمل خلال لقاء من احدى حلقات برنامج "حمد شو" إلى أن " هيفاء أيقونة بالجمال ولكنها تفاجأت من اتهام البعض بتقليدها لها، وهي لا ترى هذا الأمر".

وتابعت: " مقاييس الجمال باتت متشابهة والموضة نفسها".

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واعتبرت أمل أن على الشخص أن يكون كبيعياً معهما حصل، وأنا ليس لديّهوس بتقليد اي أجد، ولا أعمل على استساخ أحد".