مسلسل "السيد الخطأ" يتصدر "غوغل" ومنصة "شاهد" تشتري حقوقه

تصدر يوم أمس مسلسل "السيد الخطأ" مؤشرات البحث في غوغل في حلقاته الأولى، اذ، تدور أحداثه في الإطار الذي نجح فيه الممثل التركي "جان يمان" خلال السنوات الأخيرة، وهو الكوميديا الرومانسية، وتشاركه البطولة النجمة "أوزجى جورال".

ويقع "أوزجور" هو شخصية لا تؤمن بالحب في غرام فتاة تدعى "إيزجي" دون أن يشعر لتتحول شخصيته ويكون الجمهور على موعد مع عدد من المواقف الرومانسية والكوميدية.

المسلسل من بطولة النجم جان يامان، والممثلة اوزجى غوريل، والممثلة التركية فاطمة توبتاش، والممثل التركى زونجولداك، ويتم عرضه حصريًا على شاشة قناة "فوكس" التركية.

وأعلن موقع "شاهد" التابع لمجموعة "أم بي سي" عن شراء حقوق مسلسل جان يمان الجديد "السيد الخطأ"، الذي يبدأ عرضه الليلة ضمن الموسم الصيفي في تركيا، حيث نشرت صفحة "أم بي سي نت" إعلاناً للمسلسل الذي سيعرض مدبلجاً عبر منصة "شاهد VIP"، وبمجرد نشر "أم بي سي" لخبر شرائها حقوق المسلسل، اعتبر محبو جان يمان أنه بدأ يحصد النجاح قبل عرضه، كما سيبدأ لاحقاً عرضه في إيطاليا وإسبانيا