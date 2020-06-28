كارول سماحة تطرح أغنية "BonVoyage"

طرحت الفنانة كارول سماحة يوم أمس 26 مايو/حزيران أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "BonVoyage" من ألبومها المرتقب صدروه "هنعيش" عبر تطبيق "أنغامي" وعلى كافة المتاجر الالكترونية. ووصف جمهور كارول أغنيتها الجديدة بالقطعة الفنية المميزة، وبانها دائمًا تبهرهم بكل جديد تقدمه، وأن هذه الأغنية تمّ العمل باحترافية لناحية اللحن والكلمات والتوزيع الموسيقي. Advertisements ومن المُقرر صدور فيديو كليب أغنية "BonVyage"، الذي أخرجته المخرجة المصرية بتول عرفة، خلال الأيام القادمة على اليوتيوب. يذكر أن أغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا.

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