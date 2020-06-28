حرصت الممثلة نادين نسيب نجيم على تشجيع السياحة في بلدها لبنان من خلال نشر صور من "الشلالات الزرقاء" في بلدة بعقلين اللبنانية. وقررت نادين أن تقوم بزيارة كل فترة منطقة من لبنان هي وطفليها، لاستكشاف طبيعة لبنان الجيملة. Advertisements وقامت نادين بارفاق الصور بتعليق قالت فيه: "هيدا لبنان هيدي شلالات بعقلين … اجمل مناظر الطبيعة ببلدي الحبيب لبنان قررت هل السنة اكتشف انا وولادي جمال طبيعة لبنان بكل المناطق … لو ما في سفر بلبنان بتحس حالك سافرت الله يحمي بلدي وشعبه ويرجّع ايام العزّ لبلدنا ولأمان لكل اللبنانيين منستاهل نعيش بفرح ونتمتع ببلدنا من دون هم ومشاكل ونكد". كما نشرت نادين في خاصية الستوري الخاصة بها عدد من الصور لها ولطفليها أظهرت من خلالها جمال الطبيعة التي يتمتع بها لبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم تشجع على السياحة في بلدها لبنان وتنشر صورها برفقة والدتها وطفليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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