شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى ومحمد أنور يدعمان يوسف الشريف: بنحبك وبنحترم رأيك جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من النجم كريم فهمي والفنان محمد أنور على دعم النجم يوسف الشريف بعد انتقاد البعض له عقب تصريحاته الأخيرة الذى أطلقها أثناء حلوله ضيفاً مع الإعلامي رامي رضوان على شاشة dmc حين تحدث عن إيمانه بمبادئ معينة تجعله يرفض العمل على مشاهد ساخنة خلال أعماله مطلقاً.



كريم فهمى

ونشر الفنان كريم فهمي صورة لـ يوسف الشريف وعلق عليها قائلا: "الراجل ده أنا بحبه وبحترمه في العموم مخلص ومجتهد وحر فى رأيه ويحترم".

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في حين كتب الفنان محمد أنور بوست مطولا مصحوباً بصورة الفنان يوسف الشريف قال فيه: "إيه كل الهري والكلام الفاضي اللي حصل عشان الراجل ده قال إنه عنده مبدأ معين هو إنه ضد المشاهد الساخنة أو الأحضان والبوس والكلام ده، لإنه ببساطة بيخاف ربنا ومش عاوز يغضبه، وهو شغال بالمبدأ بقاله أكتر من عشر سنين وناجح بيه وربنا كارمه من وسع كمان، وإنه هو مش ضد اللي بيعمل عكس كدة ولا شايف نفسه أكتر احتراما من حد".



يوسف الشريف

وأضاف محمد أنور: "فجأه كل الناس شايفاه رجعي ومتخلف ومش فنان، كل ده علشان موضوع الراجل طرحه بكل احترام وقال إنه فيه ممثلين كتير زيه أصلا مش بيحبو يعملوا ده أو ندموا أصلا على أعمال هما قدموها في البداية وبعدين شافوا إنه ماينفعش إنه يعمل كدة تانى"، ثم أكد أنور أنه يتفق تماماً مع كل ما ذكره الفنان يوسف الشريف مؤكداً أنه مؤمن بكل ما قاله.