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شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال حسن شاكوش عن خطيبته بعد أسابيع من ارتباطهما والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن والد الفتاة على فيس بوك الخاص به فسخ خطوبة ابنته، قائلا: قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت فى أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش اديتك فرصة انك تاخدى وقتك وتفكرى وقررت فسخ خطوبتك.. واللى جاى إن شاء الله أحسن وربنا يختارلك الصالح".
وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش احتفل منذ أسابيع قليلة بخطوبته، وبالتحديد يوم الأحد 7 يونيو على فتاة من خارج الوسط الفنى، داخل إحدى فيلات مدينة نصر، هذه الفيلا مملوكة لأحد الأصدقاء المقربين من شاكوش.
واقتصر حفل الخطوبة على أهل العروسين، والأصدقاء المقربين، واشترط "شاكوش" على جميع الحضور بعدم التقاط أى صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو حتى لا يتعرض لأى مشاكل، نظرا للإجراءات الوقائية التى تفرضها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا بمنع أى تجمعات، ورقص شاكوش مع خطيبته على أغنيتى "بنت الجيران"، و"عود البطل"، وسط رقص وهتاف الحضور.
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