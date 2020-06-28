شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تعلن التعاون مع تركي آل الشيخ في عمل جديد.. وتوجه له رسالة والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 أعلنت الفنانة أنغام، عن عمل جديد مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وكتبت "أنغام"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركي آل الشيخ المختلف دائما سعيده بالتعاون الثاني معك ومش الأخير بإذن الله".

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