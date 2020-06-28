شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض فيلم "Unhinged" لـ راسل كرو رغم الاستعداد لفتح السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع hollywoodreporter عن تأجيل موعد طرح فيلم "Unhinged" للنجم العالمي راسل كرو لـ31 يوليو وذلك بعدما كان من المقرر عرضه 10 يوليو المقبل، في إطار استعداد دور العرض السينمائي حول العالم لبدء تخفيف قيود فيروس كورونا.



راسل كرو

الفيلم من بطولة النجم العالمي راسل كرو "Unhinged" وهو من إخراج ديريك بورتي وتأليف كارل إلسورث، ويشارك راسل كرو البطولة كل من جيمي سيمبسون و جابرييل بيتمان.

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جدير بالذكر أن عودة الحياة للسينما لا تعني العودة لما قبل كورونا، لأن صالات السينما سيتم فتحها بسعة 25 في المئة فقط، أو 100 شخص كحد أقصى داخل الصالة مراعاة للتباعد الاجتماعي.

تشهد أيضا دور السينما عرض فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي .