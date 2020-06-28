شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي يدعم عبد الرحمن وحيد بعد تعرضه للتنمر: نورتنى يا صاحبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان كريم فهمي على دعم الشاب عبد الرحمن وحيد، وذلك بعدما تعرض للتنمر مؤخراً نظراً لأنه من ذوي القدرات الخاصة، حيث إن يديه اليمنى واليسرى غير مكتملتين، وكذلك أصابع قدمه، بالإضافة إلى قلبه الذي يقع في الجهة اليمنى وليس اليسرى، وهو ما دفع كريم فهمى إلى نشر صورة تجمعه به عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "نورتني يا صاحبي".



كريم فهمى

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وتأتي تلك الصورة بعدما حرص الفنان أحمد فهمي أيضاً على دعم عبد الرحمن بنفس الطريقة عبر نشره صورة تجمعه معه على إنستجرام أيضاً.

جدير بالذكر أن عبد الرحمن عانى من التنمر بسبب إعاقته، ولكنه تحدى الجميع، حيث تمكن من إيجاد ذاته بممارسة رياضة الجري، حتى أصبح بطل الجمهورية في هذه الرياضة.

على جانب آخر، يعد آخر أعمال الفنان كريم فهمي هو مشاركته في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذى حقق نجاحاً كبيراً حين عرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته إلى جانب الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان شريف منير.