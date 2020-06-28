شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "آية في الجمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حمادة هلال من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "آية في الجمال"، وهى من كلمات محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقي هادي مسرة، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة علي يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح حمادة هلال مؤخراً أغنيته "جمالها" والتى ظهرت معه في الأغنية، الفنانة الشابة منة عرفة، وهى من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، ونالت إعجاب الكثيرين، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.

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وتقول كلمات الاغنية " دى جمالها أووه لا لا ... و قوامها أووه لا لا، خطفتني وعهد الله بره الدنيا، نفسي أكلم ماما ... طيب لا و لا أه، ضحكت لي هاهاها ... وأختفت فى ثانية، ماتخف علينا بشويش ... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام ... ده جمالك غطى علي الحلوين شغلى بالى بالى.

وكان حمادة هلال طرح الشهر الماضى كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وسبقه كليب فى عيد الأم بعنوان "ست الناس"، وهى الأغنية التى أهداها إلى كل الأمهات، بعدما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً.