شكرا لقرائتكم خبر عن تيموثي شالاميت وإيزا جونزاليس يستمتعان بوقتهما على الشاطئ بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال تيموثي شالاميت يستمتع بإجازة رومانسية ممتعة مع صديقته الجديدة النجمة العالمية إيزا جونزاليس، وما زال مصورا "الباباراتزي" يرصدون أدق تفاصيل حياة الثنائي خلال هذه الفترة خلال تواجدهما الآن في المكسيك .





في ظهور جديد للثنائي لإيزا وتيموثى خلال عطلتهما على أحد الشواطئ الساحرة في كابو سان لوكاس بالمكسيك، كانت النجمة الشهيرة مرتدية "مايوه بيكيني" ذو تصميم مثير باللون الأزرق وبعدد من الصور كان تيموثى نجمة Lady Bird والبالغ من العمر (24 عامًا) يدلل صديقته نجمة "Baby Driver" ذات الـ 30 عامًا.





وبأحد الصور التي سجلتها عدسات المصورين ظهرت إيزا جونزاليس وهي تحتضن تيموثي في البحر، ثم ظل الثنائي يتبادلا الحديث، كما ظهرت وهي تلتقط عددًا من الصور بطريقة الـSELFIE وذلك لكي تتذكر الوقت الممتع التي قضته في ذلك اليوم.

يذكر أن تيموثى شالاميت بدأت مسيرته الفنية في عالم هوليوود عام 2007، ومن أشهر الأعمال السينمائية التي قدمها: "Worst Friends" و"Love the Coopers" و"Call Me by Your Name" و"Lady Bird" ، وغيرها.

