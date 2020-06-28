غادة عادل تنضم لخالد النبوي والفيشاوي في "قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تعاقدت الفنانة غادة عادل مع المنتج أحمد السبكي للمشاركة في فيلم "قمر 14". نشر السبكي صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق المنتج أحمد السبكي على الصورة :"فيلم قمر 14 قريبا". فيلم "قمر 14" يشارك فيه كل من الفنان خالد النبوي، أمينة خليل، أحمد الفيشاوي، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، شيرين رضا، ومن تأليف محمد زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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