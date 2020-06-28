رانيا يوسف بـ"كاش مايوه" ومحمد عز وسط البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوه"،"وبرنيطة" من أمام البحر، خلال عطلتها الصيفية.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية نظارة شمسية حديثة.

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وسط البحر، خلال عطلته الصيفية .

كارلا حداد

نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أصفر صيفي.

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تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يمارس رياضة الجري في مدينة الجونة.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية .

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوه"، من أمام البحر، خلال عطلتها الصيفية.

نور اللبنانية

نشرت الفنانة نور اللبنانية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية "بدلة" بيضاء اللون.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال أثناء قيامها ببعض التدريبات من داخل منزلها.

أحمد خالد صالح

نشر الفنان أحمد خالد صالح صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا "برنيطة"، من أحد الأماكن السياحية.