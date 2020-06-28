فيديو.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها وماجي بو غصن تفاجأها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بعيد ميلادها، وسط مجموعة من أصدقائها داخل منزلها.

ونشرت "الزغبي" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو من لحظات الاحتفال بعيد ميلادها، وسط أصدقائها، بعدما فاجأتها صديقتها الفنانة اللبنانية ماجي بوغضن، بإحضار "تورتة" لها، وظهرت وهي تحتضن "نوال"، التي ارتدت "هوت شورت" وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة.

وعلقت نوال: "مفاجأة كبيرة من حبي مجموج في عيد ميلادي".

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من مواليد 29 يونيو، وتعتبر من أشهر المطربات اللبنانيات، لها عدد كبير من الألبومات الغنائية، كان آخرها "كدة باي"، التي طرحته العام الماضي.