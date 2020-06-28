محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بعيد ميلادها، وسط مجموعة من أصدقائها داخل منزلها.
ونشرت "الزغبي" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو من لحظات الاحتفال بعيد ميلادها، وسط أصدقائها، بعدما فاجأتها صديقتها الفنانة اللبنانية ماجي بوغضن، بإحضار "تورتة" لها، وظهرت وهي تحتضن "نوال"، التي ارتدت "هوت شورت" وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة.
وعلقت نوال: "مفاجأة كبيرة من حبي مجموج في عيد ميلادي".
الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من مواليد 29 يونيو، وتعتبر من أشهر المطربات اللبنانيات، لها عدد كبير من الألبومات الغنائية، كان آخرها "كدة باي"، التي طرحته العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها وماجي بو غصن تفاجأها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.