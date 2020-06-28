برنامج ثقافي تنويري.. رياض الخولي يوجه رسالة لقصواء الخلالي على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
حرص الفنان رياض الخولي، على توجيه الشكر إلى الإعلامية قصواء الخلالي، بشأن برنامجها التليفزيوني "المساء مع قصواء"، واصفًا هذه التجربة الإعلامية بقوله: "برنامج تنويري وثقافي هائل".
وأشاد رياض الخولي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، بالبرنامج، ودوره في التثقيف والتنوير، وكذلك معايير اختيارها للضيوف الذين يطلون على الجمهور بأحاديث تنويرية، قائلًا: "ضيوفك من العظماء والمبدعين".
"المساء مع قصواء"، برنامج أسبوعي، تُناقش قصواء الخلالي، من خلاله أبرز القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية، التي شهدتها الساحة المصرية، على مدار الأسبوع، ولمدة ساعة ونصف.
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