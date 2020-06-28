رياض الخولي: ياسر صادق ممثل راقٍ ومش واخد حقه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الفنان رياض الخولي، إن الفنان ياسر صادق، يتمتع بقدر عال من الموهبة ولم يأخذ حقه حتى الآن، قائلًا: "فنان صادق ومتميز ومخرج كبير، وممثل راقٍ ومثقف جدًا.

وأضاف رياض الخولي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، أنه يتخوف من انشغال ياسر صادق بالإدارة على حساب التمثيل، قائلًا: "الإدارة بتعطل الممثل شوية، لكن هو قد الإدارة والمركز هيستفيد من خبراته".

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وتابع بقوله: "ياسر صادق محب للحياة والناس وعلى خلق عالٍ.. وتشرفت بالعمل معه في عدد من الأعمال الفنية".

واستطاع ياسر صادق، استعادة مكانة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الذي يترأس إدارته، منذ عام ونصف تقريبًا، وذلك من خلال زيادة حجم تأثير المركز في نشر الثقافة المسرحية مع الحفاظ على التراث المسرحي والموسيقي والفن الشعبي.

ولفت ياسر صادق، الأنظار، في شهر رمضان الماضي، بتعاونه مع الفنان ياسر جلال، في مسلسل "الفتوة"، لاسيما وأن ظهوره في الأعمال الدرامية ليست بشكل مكثف يتناسب مع حجم موهبته، إذ شارك في سبعة مسلسلات تقريبا خلال العشر سنوات الأخيرة.