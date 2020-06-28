بالصور| هبة عبد الحكيم تحتفل بعيد ميلادها الـ39



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة هبة عبدالحكيم بعيد ميلادها الـ39، الموافق اليوم 27 يونيو الجاري. ونشرت هبة صورًا من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت هبة عبد الحكيم في الصور وأمامها "تورتة" عيد ميلاد، و"بوكية ورد"، ومجموعة من "البلالين". وكان أخر أعمال الفنانة هبة عبد الحكيم مسلسل "حكايتي"2019، بطولة الفنانة ياسمين صبري، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، جمال عبدالناصر، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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