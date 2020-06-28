لهذا السبب فيفي عبده توجه الشكر لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة فيفي عبده، بوصول عدد متابعيها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، لـ 7 ملايين متابع.
ونشرت "فيفي" صورة لها، علقت عليها: "النهاردة وصلت 7 مليون متابع على إنستجرام، أنا سعيدة جدا بالحب والدعم ده، والفضل لربنا ثم لكم".
وتابعت: "أجمل ناس في الدنيا، بحبكم من كل قلبي، خمسة مواه".
يذكر أن الفنانة فيفي عبده، شاركت في رمضان الماضي، ببرنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، والذي عرض على شاشة (إم بي سي)، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا.
واستضاف البرنامج، عددا من الفنانين أبرزهم أحمد شيبة، رجاء الجداوي، روجينا، أحمد رزق، زينة، سمية الخشاب، وآخرون.
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