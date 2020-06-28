يوسف الشريف يتصدر جوجل بعدم ملامسة النساء في مسلسلاته

تصدر الفنان يوسف الشريف مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد ما أثار جدلًا بشأن وجود بند في عقود مسلسلاته بعدم ملامسة النساء.

ونفى الفنان يوسف الشريف ما أثير على منصات السوشيال ميديا حول التصريحات المنسوبة له بشأن وضع بند في عقود الأعمال الفنية لرفض ملامسة النساء.

وجاء رد يوسف الشريف تعليقًا على تغريدة كتبها

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الإعلامي رامي رضوان عبر تويتر قال فيها: "‏عنونت بعض الصحف نقلاً عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس.. أنه قال (أضع بنودًا في عقود أعمالي لرفض ملامسة النساء).. والحقيقة أن سياق الكلام كان عن رفضه للمشاهد الساخنة في أعماله، ووضح ما يعنيه في الحوار".

يوسف الشريف يرد على الصحف الإسرائيلية والدولية بعد الجدل الذي أثاره النهاية

وقال الفنان يوسف الشريف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مش عارف إزاي كلمة (المشاهد الساخنة) اتحولت لـ(ملامسة النساء) عمومًا لازم نفترض حسن النية، وطبعًا المشهد ده أصلاً ملوش أي علاقة بالكلام ده.. ده مشهد عادي جدًا وتخيل أن كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزور.. كذبوا الكذبة وصدقوها".