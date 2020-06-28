وداد حمدي تتصدر تريندات السعودية بسبب صلاح قابيل

تصدرت وداد حمدي، تريند مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب ذكرى رحيل الفنان صلاح قابيل، والتي ارتبط اسمها باسمها بعد ما توفيت مقتولة.

وتحل اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان صلاح قابيل، والذى اشتهر بأدوار الشر في السينما وقدم العديد من الأعمال التي ظلت خالدة حتى الأن في مصر والوطن العربي.

وبالرغم من رحيل صلاح قابيل منذ عدة سنوات،

إلا أن هناك شائعتين ظلتا تطاردانه حتى الآن، رغم كشف نجله عمرو الحقيقة الكاملة، وهما شائعة دفنه حيا، وشائعة زواجه من الفنانة وداد حمدى.

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وداد حمدي.. قتلت غدرًا وخصلة شعر تكشف القاتل

ويأتي السر وراء دفنه حيا حينما قيل إنه توفى بعد تعرضه إلى أزمة سكر ودخل في غيبوبة اعتقد الأطباء

أنه رحل وتم دفنه، إلا أنه بعد فترة قيل إنه ظل يصرخ في قبره، ولكن نجله كشف عن الحقيقة في العديد من اللقاءات التليفزيونية، مؤكدا أن والده تعرض إلى نزيف حاد في المخ ودخل في غيبوبة وبعدها تعرض إلى أزمة قلبية مفاجئة وكانت سببا في وفاته.

أما عن الشائعة الثانية وهي زواجه من الفنانة وداد حمدى، فهي غير صحيحة، وكان قيل إنه تزوج من الفنانة التي رحلت مقتولة إلا أن نجل صلاح قابيل نفي ذلك تمامًا أكثر من مرة.