تراند اليوم : عاجل.. تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف

توك شو

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف، تحسنت خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية قبل يومين، دخل علي إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

حيث أضاف أشرف زكي خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج ‘المساء مع قصواء’ الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، أن الفريق الطبي المعالج لعبد الله مشرف، كتب له تصريح خروج قبل ساعة تقريبًا بعد تحسن حالته، وهو بمنزله حاليًا، مؤكدًا أنه كان يتواصل معه طوال الوقت، بشأن تذليل أي صعوبات والاطمئنان علي صحته.

وكان عبد الله مشرف، أصيب قبل يومين بوعكة صحية نقل علي إثرها إلي مستشفي القاهرة التخصصي، إذ فقد الوعي بشكل مفاجئ وكان هناك حالة اشتباه في إصابته بجلطة في المخ.