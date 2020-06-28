تراند اليوم : شيكو يكشف عن تفاصيل جزء جديد من مسلسل اللعبة

كشف النجم شيكو خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج “المساء مع قصواء” الذي يُعرض عبر قناة “TeN” الفضائية، إنه يجرى حاليا التحضيرات للجزء الثاني من مسلسل “اللعبة”، بشأن انطلاق مرحلة التصوير نهاية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا إلى أنه من المفترض عرض المسلسل تليفزيونيا أوائل عام 2021.

وأوضح أنه يستعد خلال الفترة المُقبلة، لتصوير فيلمه السينمائي الجديد، والذي يخوض به البطولة المطلقة، وذلك بعد غياب عامين، حيث آخر فيلم له “قلب أمه” مع هشام ماجد، قبل عامين.

تابع، أنه تعاقد مؤخرا على فيلم جديد، يجمعه بالفنان هشام ماجد، ومن المُقرر البدء في تصويره في بداية العام الميلادي الجديد، رافضا الإفصاح عن تفاصيل هذا المشروع في الوقت الحالي، لافتا إلى أن هشام ماجد يواصل حاليا تصوير فيلمه “تسليم أهالي” مع الفنانة دنيا سمير غانم، ومن المُفترض انتهاء التصوير عقب 10 أيام تقريبا.