تراند اليوم : ياسمين عبد العزيز وزنها زايد – حامل ولا بتحب بزيادة .. اتعلموا يا ستات

وزن زايد بسبب الحظر وتوقف تصوير الأعمال الفنية .. ام بركات الزواج والحمل الجديد ؟؟

كان هذا سؤالا طرحه جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الصورة التي نشرتها قبل يومين بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي.

ظهرت ياسمين بملابس رياضية، وكان واضحا زيادة وزنها، مما أثار الشكوك حول حملها.

ردت ياسمين بطريقتها الخاصة على الأخبار والشائعات التي كتبت عن حملها، ونشرت صورة عبر حسابها على Instagram لدراسة تقول “في الحب.. إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ”.

Advertisements

ليرد عليها أحمد العوضي كاتبا: “ده أنتي كده مع الشخص صح الصح، بحبك”، لترد عليه هي الأخرى بكلمة “بحبك”.

كان أحمد العوضي أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏Facebook‎‏ بدون مراسم احتفال بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.‏

يشار إلى أن أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ‏وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد ‏العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ‏ميمى، وإنتاج شركة سينرجى‎.‎

أما ياسمين عبد العزيز شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى ‏فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، ‏تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.‎