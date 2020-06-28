تراند اليوم : زوج داليا البحيري ينشر تفاصيل تجربته مع فيرس كورونا – شاهد

نشر حسن سامى زوج الفنانة داليا البحيرى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن تطورات حالته الصحية ومعاناته مع فيروس كورونا المستجد.

وقال حسن سامى : “الحق اقول الكلمتين اللي عندي قبل ما تنتشروا في شوارع المحروسة .. اولًا اطمن كل احبابي واصحابي اني في نعمة و فضل من ربنا، و منتظر فرجه قريبًا.. بكرة اكمل ١٤ يوم و اعمل المسحة بعد بكرة إن شاء الله”.

واضاف سامى قائلا : “ثانيًا ودة الاهم، اللي كان محافظ علي نفسه كان بيعمل كدة لأنه خايف من الكورونا مش علشان في حظر، يعني عودة الحياة التجارية الي طبيعتها مالوش علاقة إنك تستمر تخاف علي نفسك، و كمان اكتر من الأول”.

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واوضح سامى قائلا : “انا مريت بالتجربة واحب اقولكم إن الفيروس دة وحش قوي و اوحش من مرات كتير مرضت فيها، لأنه ببساطة بيجبر الواحد ينعزل عن العالم الخارجي ويعني تقعد علي الاقل اسبوعين لوحدك تمامًا، يعني مش من حق اى حد مهما كان قريب منك انه حتى يديلك الحضن والحنية والإهتمام اللي اي مريض بياخدهم، كله بالتليفون”.

وأشار سامى قائلا : “مش دلع والله بس بجد فيروس بيتعب الأعصاب جدًا، و محتاج روح معنوية قوية علشان تتغلب عليه.. ونصيحة بقي من مجرب، لو سمحتم بما إن الكل هينتشر، يبقي اللي يحس بأي عرض ولو ارتفاع بسيط في الحرارة أو وجع خفيف في الحلق، ولا حتي كحة خفيفة لا تذكر.. ياريت يلتزم العزل فورا، ويبدأ اجراءات التأكد، تحاليل واشاعة علي الصدر، لأن السيطرة بدري بتخلي المواضيع سهلة بإذن الله وبتحمي الناس اللي مخالطة لك.

وأخير قال سامى : “ربنا يحمي الجميع و يسترها علي كل حبايبكم.. اللي عاوز يعرف اي تفاصيل يبعت يسألني وانا تحت أمره”.