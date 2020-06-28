تراند اليوم : أنجين أكيوريك ونسليهان أتاغول يتفوّقان على زملائهما

أجرى أحد المواقع التركية استفتاء حول أفضل ثنائي تركي في الأعمال الدرامية لهذا الموسم، وجاء التصويت لصالح النجمين التركيين ​أنجين أكيوريك​ و ​نسليهان أتاغول​ الذين فازا بأفضل ثنائي في مسلسلهما “​إبنة السفير​” الذي حقق نجاحا كبيرا في تركيا والعالم العربي.

الجدير ذكره ان الشركة المنتجة للمسلسل كشفت ان الموسم الثاني منه سيعرض في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، على ان تتم مواصلة التصوير حتى نهاية شهر آب/أغسطس.

وكان الموسم الاول قد تم توقيفه لمدة شهرين بسبب إنتشار فيروس كورونا، وتوقف التصوير، وعاد بحلقتين قبل ختامه.