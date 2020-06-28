تراند اليوم : أنجين أكيوريك ونسليهان أتاغول يتفوّقان على زملائهما

أجرى أحد المواقع التركية استفتاء حول أفضل ثنائي تركي في الأعمال الدرامية لهذا الموسم، وجاء التصويت لصالح النجمين التركيين أنجين أكيوريك و نسليهان أتاغول الذين فازا بأفضل ثنائي في مسلسلهما “إبنة السفير” الذي حقق نجاحا كبيرا في تركيا والعالم العربي.
الجدير ذكره ان الشركة المنتجة للمسلسل كشفت ان الموسم الثاني منه سيعرض في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، على ان تتم مواصلة التصوير حتى نهاية شهر آب/أغسطس.
وكان الموسم الاول قد تم توقيفه لمدة شهرين بسبب إنتشار فيروس كورونا، وتوقف التصوير، وعاد بحلقتين قبل ختامه.