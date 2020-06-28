تراند اليوم : مي كساب تكشف عن أهم دور جسدته

اعتبرت الفنانة المصرية مي كساب أن دور “الأميرة شفق” الذي جسدته في مسلسل “سرايا عابدين” هو من أهم الأدوار التمثيلية التي جسدتها، كاتبة على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “وتعدي السنين ويفضل دور الأميرة شفق من أهم أدوار عمري سرايا عابدين.. شكرا يا حج ع الفرصة دي إحنا التريند”.
وكان علم موقع الفن ان مي كساب بدأت بتسجيل عدد من الأغاني الجديدة من أجل ضمها لألبوم يحتوي على 8 أغاني، إذ انتهت من تسجيل 3 أغنيات من الألبوم الذي تحضر من خلاله مفاجأة، ألا وهي تقديم ديو يجمعها بزوجها الفنان “أوكا”، وتحمل الأغنية اسم “عم الناس”.