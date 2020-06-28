تراند اليوم : مي كساب تكشف عن أهم دور جسدته

اعتبرت الفنانة المصرية ​مي كساب أن دور “الأميرة شفق” الذي جسدته في مسلسل “​سرايا عابدين” هو من أهم الأدوار التمثيلية التي جسدتها، كاتبة على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “وتعدي السنين ويفضل دور الأميرة شفق من أهم أدوار عمري سرايا عابدين.. شكرا يا حج ع الفرصة دي إحنا التريند”.

وكان علم موقع الفن ان مي كساب بدأت بتسجيل عدد من الأغاني الجديدة من أجل ضمها لألبوم يحتوي على 8 أغاني، إذ انتهت من تسجيل 3 أغنيات من الألبوم الذي تحضر من خلاله مفاجأة، ألا وهي تقديم ديو يجمعها بزوجها الفنان “أوكا”، وتحمل الأغنية اسم “عم الناس”.