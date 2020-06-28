شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تقرر تأجيل جولة الدعاية لألبومها الجديد حتى صيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقالت مغنية البوب الأمريكية ليدي جاجا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة :"عملنا بكل قوة من أجل توفير أقصى وسائل الأمان والسرعة في تقديم هذه العروض، لكن الأهم هو أننا نريدكم أن تكونوا جميعاً أصحاء وترقصوا معاً خلال الحفلات مثلما فعلنا دوماً".

على صعيد آخر، حرصت النجمة ليدى جاجا، على تهنئة صديقتها النجمة أريانا جراندى، بمناسبة عيد ميلادها، التى أتمت عامها الـ27، الجمعة، حيث نشرت ليدى جاجا، صورة بالأبيض والأسود تجمعها مع أريانا، موضحة من خلالها رحلة تعارفها بصديقتها، كما وجهت لها رسالة مؤثرة لتهنئتها بهذه المناسبة السعيدة.

Advertisements

نشرت ليدى جاجا، صورتها مع أريانا جراندى، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "للذهاب فى رحلة معى اعتقدنا فى وقت ما أننا لن نلتقى.. الكثير من الضحك والكثير من الدموع.. لسنوات عديدة.. ثم الصداقة.. أنا أحبك يا فتاة.. عيد ميلاد سعيد من أعماق قلوبنا المكسورة والملتئمة.. انتي مقاتلة فى كل عاصفة.. أريانا جراندى".

ويشار إلى أنه قبل أسبوع تقريبًا، ظهرت النجمة العالمية أريانا جراندى، فى هيئة رياضية بعد تخفيف قيود الإغلاق فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت ترتدى قميص من النوع الثقيل وبنطلون ضيق بنفس اللون، بعد جلسة تمرينات رياضية فى مدينة لوس أنجلوس، وبعد جلسة التمرينات، كان يمكن رؤية النجنة الفائزة بجائزة جرامى، البالغة من العمر 26 عامًا، وهى تستمتع بالقهوة المثلجة وترتدى النظارات الشفافة العصرية.

خطفت أريانا، الأنظار إليها بالإطلالة الرياضية التى رصدتها كاميرات المصورين، حيث ظهرت عضلات جسدها المتناسقة إضافة لساقيها الرشيقتين، كما كانت تحافظ على ارتداء غطاء الوجه "الكمامة" والذى امتاز بأنه بنفس لون الملابس الرياضية التى خاضت بها أريانا جلستها الرياضية، أما تسريحة شعرها فكانت على هيئة "ذيل الحصان"، والتى غطتها تحت قبعة القميص الرياضى، بينما ظهرت منه نهايات خصلاتها الداكنة، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

بالنسبة لوقتها فى صالة الألعاب الرياضية، ظهرات أريانا بأقل قدر من المكياج تحت قناع الوجه الذى أوصت به CDC، وفى الشهر الماضى فقط، كانت قد عرضت النجمة الفائزة بجرامى، بتسليط الضوء على ذراعها المزينة بكثافة فى صورة سيلفى قاتمة وسط جائحة الفيروس التاجى.