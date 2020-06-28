شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: الفنان عبد الله مشرف غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إن الحالة الصحية لـلفنان عبد الله مشرف، شهدت تحسنًا كبيرًا، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية تعرض لها قبل يومين، دخل على أثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وأضاف أشرف زكي، في تصريحات تليفزيونية، أن الفريق الطبي المعالج للفنان عبد الله مشرف، كتب له تصريح خروج قبل ساعة تقريبًا، بعد تحسن حالته، وهو متواجدا حاليا بمنزله، مؤكدًا أنه كان يتواصل معه طوال الوقت، بشأن تذليل أي صعوبات والاطمئنان على صحته.

وكان عبد الله مشرف، أصيب قبل يومين بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى القاهرة التخصصي، إذ فقد الوعي بشكل مفاجئ وكان هناك حالة اشتباه في إصابته بجلطة في المخ.

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وقدم الفنان عبد الله مشرف أول أدواره فى السينما فى فيلم التخشيبة، و عمل فى مسرح الفنان محمد صبحى، الذى شاركه فى بطولة العديد من المسرحيات منها " الهجمي، وجهة نظر، أنت حر، وتخاريف، كارمن، لعبة الست".

ومن أهم الأعمال التليفزيونية التى قدمها عبد الله مشرف، "أولاد الشوارع، العمة نور، على هامش السيرة، يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد، رجل خطير جدا، أبو ضحكة جنان".